В Уфе полицейские обнаружили две угнанные дорогостоящие иномарки

В башкирской столице сотрудники полиции обнаружили две угнанные дорогостоящие иномарки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
По предварительным данным, на автомобилях установлены поддельные номера. Кроме того, транспортные средства с такими же номерами были зарегистрированы и находились не на территории Башкирии.
Сейчас автомобили находятся на спецстоянке. В настоящее время криминалисты проводят экспертизы и работу по поиску владельцев и злоумышленников, которые их угнали.
Фото: МВД по РБ.