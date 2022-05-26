В Уфе полицейские обнаружили две угнанные дорогостоящие иномарки

В башкирской столице сотрудники полиции обнаружили две угнанные дорогостоящие иномарки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

В ходе проверки одного из автосервисов на территории Советского района города Уфы были обнаружены две иномарки. Подлинность их идентификационных номеров вызвало сомнения. На место обнаружения дорогостоящих машин была вызвана следственно оперативная группа Отдела полиции №10 Управления МВД России по городу Уфе. пресс-служба МВД по РБ

По предварительным данным, на автомобилях установлены поддельные номера. Кроме того, транспортные средства с такими же номерами были зарегистрированы и находились не на территории Башкирии.

Сейчас автомобили находятся на спецстоянке. В настоящее время криминалисты проводят экспертизы и работу по поиску владельцев и злоумышленников, которые их угнали.