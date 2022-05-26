В Башкирии появится завод по производству соков

Министр экономического развития и инвестполитики РБ Рустам Муратов рассказал о планах Башкортостана по реализации в сфере сельского хозяйства ряда совместных инвестпроектов с Узбекистаном.
Тепличное хозяйство, сады, глубокая заморозка, сублимация — все это является для нас теми ноу-хау, которые позволят проделать нам определенные шаги. У нас есть договоренности по открытию в Башкортостане завода по производству соков. Узбекские коллеги в рамках встречи озвучили такое намерение. Сейчас мы его упаковываем, предоставим самую удобную локацию. Поэтому соки, в первую очередь из наших овощей, будут реализованы.
Рустам Муратов, министр экономического развития и инвестполитики РБ
Также Рустам Муратов отметил, что Узбекистан тоже заинтересован в сотрудничестве по выращиванию и переработке картофеля, однако они не могут это делать из-за особенности земли.
Уже существует договоренность с узбекской компанией, которая занимается производством чипсов. Также есть намерения по производству, переработке и выращиванию сахарной свеклы.
Рустам Муратов, министр экономического развития и инвестполитики РБ
Также Башкортостан рассматривает возможность создания совместного производства по переработке хлопка. В регионе производятся комплектующие, поставляющиеся для производства ткани в Узбекистан.