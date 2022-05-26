В Башкирии появится завод по производству соков

Тепличное хозяйство, сады, глубокая заморозка, сублимация — все это является для нас теми ноу-хау, которые позволят проделать нам определенные шаги. У нас есть договоренности по открытию в Башкортостане завода по производству соков. Узбекские коллеги в рамках встречи озвучили такое намерение. Сейчас мы его упаковываем, предоставим самую удобную локацию. Поэтому соки, в первую очередь из наших овощей, будут реализованы.

Рустам Муратов, министр экономического развития и инвестполитики РБ