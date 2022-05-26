Жители Башкирии с хроническими заболеваниями сердца смогут следить за здоровьем через приложение

По сути, пациенты теперь смогут находиться под постоянным медицинским наблюдением и контролем своего лечащего врача, и для этого не нужно будет каждый раз ехать в больницу или поликлинику. Это позволит вовремя обнаруживать проблемы и существенно снизить риски развития осложнений. А когда речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, своевременное лечение — это спасенные жизни.

Ирина Николаева, главврач кардиоцентра РБ