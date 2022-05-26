Жители Башкирии с хроническими заболеваниями сердца смогут следить за здоровьем через приложение

На базе республиканского кардиоцентра в Башкортостане стартовал уникальный пилотный проект. Теперь пациенты, имеющие хронические заболевания сердца, смогут отслеживать свое здоровье через мобильное приложение.

Фото №1 - Жители Башкирии с хроническими заболеваниями сердца смогут следить за здоровьем через приложение

Со слов врачей, число госпитализаций больных с хронической сердечной недостаточностью за последние 15 лет выросло в 3 раза. Медики называют данный диагноз основной проблемой кардиологии.

Основной задачей оптимизации данной группы пациентов является организация динамического наблюдения признаков декомпенсации и развития жизнеугрожающих состояний, их купирование, а также своевременного направления на высокотехнологические методы лечения.

Ирина Николаева, главврач кардиоцентра РБ

Проект разработан ведущими специалистами учреждения и презентован депутату Госдумы РФ Наталье Орловой, которая оказала все необходимое содействие для его запуска.

По сути, пациенты теперь смогут находиться под постоянным медицинским наблюдением и контролем своего лечащего врача, и для этого не нужно будет каждый раз ехать в больницу или поликлинику. Это позволит вовремя обнаруживать проблемы и существенно снизить риски развития осложнений. А когда речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, своевременное лечение — это спасенные жизни.

Ирина Николаева, главврач кардиоцентра РБ
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