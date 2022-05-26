Жители Башкирии с хроническими заболеваниями сердца смогут следить за здоровьем через приложение

На базе республиканского кардиоцентра в Башкортостане стартовал уникальный пилотный проект. Теперь пациенты, имеющие хронические заболевания сердца, смогут отслеживать свое здоровье через мобильное приложение.
Со слов врачей, число госпитализаций больных с хронической сердечной недостаточностью за последние 15 лет выросло в 3 раза. Медики называют данный диагноз основной проблемой кардиологии.
Проект разработан ведущими специалистами учреждения и презентован депутату Госдумы РФ Наталье Орловой, которая оказала все необходимое содействие для его запуска.