Приватизацию госпредприятий Башкирии завершат к 2025 году

«Башфармация» во время пандемии коронавируса была основным поставщиков необходимых лекарственных средств и выполняла очень важную функцию. Этому предприятию мы уделяем особое внимание, хотя у них ситуация сложная. В частности для исправления ситуации из их активов мы выводим санаторий, который принадлежал «Башфармации», предпринимаются и другие меры», — сказала Наталья Полянская.