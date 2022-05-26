Приватизацию госпредприятий Башкирии завершат к 2025 году

К 2021 году в собственности Башкортостана находились 28 государственных унитарных предприятий. К 2025 году их приватизация должна полностью завершиться. При этом стратегически они всё ещё останутся ГУПами.
В 2021 году в бюджет республики поступления от государственных унитарных предприятий составили 37,7 млн рублей. Показатель превысил плановое значение в 19 раз. Министр земельных и имущественных отношений Башкортостана Наталья Полянская сегодня на пленарном заседании Госсобрания рассказала, что часть ГУПов, являющихся стратегическими, не будут акционироваться. К ним относятся, в частности, «Башфармация» и «Башавтотранс», которые несут большую социальную нагрузку и поддерживаются государством.
«Башфармация» во время пандемии коронавируса была основным поставщиков необходимых лекарственных средств и выполняла очень важную функцию. Этому предприятию мы уделяем особое внимание, хотя у них ситуация сложная. В частности для исправления ситуации из их активов мы выводим санаторий, который принадлежал «Башфармации», предпринимаются и другие меры», — сказала Наталья Полянская.
Из крупных ГУПов, которые работают в сельском хозяйстве, акционирование прошел совхоз «Алексеевский». По итогам первого квартала 2022 года он, наконец, получил прибыль по итогам работы в размере 5 млн рублей.
Компания остается в собственности республики, а в будущем планируется продать 1,47 млн акций агрокомплекса, или 100% уставного капитала в размере 1,47 млрд рублей. Земля совхоза также осталась в собственности, никто не менял их назначение, они также будут обрабатываться сельхозпредприятием.
«Этот корабль будет на плаву, принимаем все меры, хотя положение дел остается сложным», — сказала министр.
По словам Натальи Полянской, удалось выправить ситуацию в совхозе «Рощинский», который также будет акционирован. Новое руководство сумело сократить убытки, обновилась сельхозтехника, активно осваиваются посевные площади. Вместе с животноводством будет активно развиваться и растениеводство.
Акционерными обществами станут МТС «Зауралье» и МТС «Центральная». Будут приватизированы Издательский дом «Башкортостан», ГУП ТРК «Башкортостан» и Фонд жилищного строительства РБ, санаторий «Яктыкуль».