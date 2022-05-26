В Башкирии еще одна больница получила современное оборудование

Нуримановская ЦРБ получила новый флюорограф, стоимость которого составляет 7,7 млн рублей, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом рассказали в муниципалитете.

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С помощью нового цифрового флюорографа можно быстро получить с минимальными искажениями снимок высокого разрешения.

Кроме того, заметно сократит время исследования возможность дистанционного управления штативом.

Основная задача флюорографии — проведение массовых обследований населения для выявления скрыто протекающих заболеваний. Благодаря реализации программы „Модернизация первичного звена“, теперь в арсенале нашей больницы есть новый цифровой флюорограф. В отличие от пленочной флюорографии, он позволяет врачу практически мгновенно увидеть снимок на экране и поставить диагноз.

Салават Гайсин, главврач Нуримановской ЦРБ

Программа модернизации первичного звена реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», разработанного по поручению Президента России Владимира Путина.

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