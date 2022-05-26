В Башкирии еще одна больница получила современное оборудование

Основная задача флюорографии — проведение массовых обследований населения для выявления скрыто протекающих заболеваний. Благодаря реализации программы „Модернизация первичного звена“, теперь в арсенале нашей больницы есть новый цифровой флюорограф. В отличие от пленочной флюорографии, он позволяет врачу практически мгновенно увидеть снимок на экране и поставить диагноз.

Салават Гайсин, главврач Нуримановской ЦРБ