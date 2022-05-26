В Башкирии еще одна больница получила современное оборудование

Нуримановская ЦРБ получила новый флюорограф, стоимость которого составляет 7,7 млн рублей, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом рассказали в муниципалитете.
С помощью нового цифрового флюорографа можно быстро получить с минимальными искажениями снимок высокого разрешения.
Кроме того, заметно сократит время исследования возможность дистанционного управления штативом.
Программа модернизации первичного звена реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», разработанного по поручению Президента России Владимира Путина.