В Башкирии подешевели яйца, картофель, свежие огурцы и белокочанная капуста

Согласно данным на 20 мая, в Башкортостане подешевели картофель, яйца, свежие огурцы и белокочанная капуста. Об этом заявили аналитики Башстата.
Говядина подорожала на 2,9% (475,7 рублей), бананы - на 3% (109,8 рублей), лук - на 3,7% (50,72 рубля), морковь - на 4,4% (70,6 рублей). Также в ТОП-5 подорожавших продуктов вошли фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 2,3% (525,4 рублей).
Картофель подешевел на 5,4% (54,4 рублей), десяток яиц - на 8% (66,86 рублей), свежие огурцы - на 12,1% (98,2 рублей), белокочанная капуста - на 13,4% (60,6 рублей).