В Уфе полицейские разыскивают мошенников, которые обманули двух старушек
Вчера, 25 мая, в Уфе обманули двух старушек по схеме «Ваш сын попал в ДТП». Сейчас сотрудники полиции ищут мошенников, рассказали в пресс-службе регионального МВД.
83-летняя бабушка обратилась в полицию и рассказала, что на ее телефон позвонила девушка и преставилась «капитаном МВД». Она рассказала, что ее внук сбил несовершеннолетнюю девочку, и чтобы "замять" уголовное дело потребовала один миллион рублей.
Для убедительности девушка передала трубку «внуку». Бабушка заподозрила неладное, ведь голос был совсем не похож. Псевдосотрудник для убедительности заставила писать под диктовку различные заявления и ходатайства, чтобы уголовное дело не возбуждалось. Затем сказала завернуть все сбережения, в полотенце и отдать вместе с простыней курьеру, чтобы тот все отвез в больницу. Бабушка отдала мошенникам 60 000 рублей и поняла, что ее обманули, только когда позвонил настоящий внук.
пресс-служба МВД по РБ
В такую же ситуацию попала 85-летняя пенсионерка. Доверчивая бабушка отдала мошенникам 56 тысяч рублей. Курьер пришел к ней и забрал деньги через окно.
Больше повезло 80-летней жительнице столицы. Ей позвонили на городской телефон неизвестные мужчина и женщина. Они сказали, что ее внучка попала в ДТП и потребовали один миллион рублей. Но бдительная пенсионерка не поверила им на слово и позвонила своей родственнице. Та была на работе и в полном порядке. После этого женщина обратилась в полицию с сообщением о попытке мошенничества.