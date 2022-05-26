В Уфе полицейские разыскивают мошенников, которые обманули двух старушек

Больше повезло 80-летней жительнице столицы. Ей позвонили на городской телефон неизвестные мужчина и женщина. Они сказали, что ее внучка попала в ДТП и потребовали один миллион рублей. Но бдительная пенсионерка не поверила им на слово и позвонила своей родственнице. Та была на работе и в полном порядке. После этого женщина обратилась в полицию с сообщением о попытке мошенничества.

пресс-служба МВД по РБ