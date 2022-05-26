В Уфе неизвестный мужчина на улице поцеловал в губы 10-летнюю девочку

Утром отец девочки повел ее в школу. С ней он прошел только часть пути - еще несколько домов школьница должна была пройти самостоятельно. Как только девочка осталась одна, к ней подошел неизвестный мужчина, взял ее за руку и пошел к учебному заведению вместе с ней.