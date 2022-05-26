В Уфе неизвестный мужчина на улице поцеловал в губы 10-летнюю девочку

Вчера, 25 мая, в Уфе неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении 10-летней девочки. Об этом рассказал ГорОбзор.ру, ссылаясь на собственный источник.
Утром отец девочки повел ее в школу. С ней он прошел только часть пути - еще несколько домов школьница должна была пройти самостоятельно. Как только девочка осталась одна, к ней подошел неизвестный мужчина, взял ее за руку и пошел к учебному заведению вместе с ней.
По пути мужчина спросил у школьницы имя и возраст. В какой-то момент он повернулся к ней и поцеловал в губы. Мужчина ушел, оставив ребенка у школьных ворот.
Мама школьницы обратилась в полицию. Мужчина пока что не найден.