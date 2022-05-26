В Уфе на территории города найдены памятники бронзового века

В Башкортостане археологи выявили 4 неизвестных памятника археологии, три из которых находятся в Уфе. Об этом сообщает ИА "Башинформ".
Все четыре памятника археологии приказом Башкультнаследия включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан. Это селища «Яркий-1», «Яркий-2», «Яркий-3» и поселение «Тугай-1».
В ходе исследования археологи обнаружили хорошо отточенный каменный наконечник стрелы. Он был обнаружен в слоях, относящихся к ХVII — ХVI веку до н.э.
Таких находок вскоре может быть больше. Одно из селищ будет полностью исследовано, поскольку попадает в зону хозяйственного освоения. Остальные два селища расположены за пределами зоны хозяйственного освоения и останутся под охраной государства нетронутыми.
Заказчик на территории попавшей под раскопки памятника обещает создать парковую зону, где в будущем можно будет оборудовать открытые археологические павильоны, а также привлечь к раскопкам волонтеров.
В основном памятники датируются бронзовым веком. Кроме того, есть культурные слои, которые относятся к средневековью. Это говорит о том, что в древние времена территорию современной Уфы люди выбирали для постоянного местожительства.
Фото: НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ