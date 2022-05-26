В Уфе на территории города найдены памятники бронзового века

Уфа расширяется. В связи с этим одна из строительных организаций, ведущих застройку микрорайона Яркий, заказала проведение историко-культурной экспертизы. В ходе исследования территории, которая попадает в зону хозяйственного освоения, и были выявлены эти памятники. По местности было понятно, что здесь могут быть селища. Это небольшой полуостров в окружении озер — удобное место для рыболовства. Селища мы обнаружили в самом центре этого полуострова.

Рамиль Насретдинов, археолог НПЦ