В Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью

Накануне, 25 мая, в службу спасения поступило сообщение о возгорании в селе Комсомол Буздякского района. Огонь зафиксировали в доме по улице Никифорова.
Пожар произошёл в трёхквартирном кирпичном строении. К счастью, на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые ликвидировали возгорание. Пострадавших в инциденте нет.
В квартире проживает 38-летняя женщина с тремя маленькими детьми. В момент пожара в доме никого не было. Звук пожарного извещателя услышали соседи, которые и вызвали пожарных.
МЧС по Башкирии отмечает, что, если бы не извещатель, неизвестно какого масштаба мог бы достигнуть пожар, прежде чем его бы заметили. Тогда речь бы шла не только о большом материальном ущербе, но, возможно, и о жертвах: едкий дым представляет не меньшую опасность, чем огонь.
Фото: МЧС по РБ.