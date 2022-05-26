В Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью

МЧС по Башкирии отмечает, что, если бы не извещатель, неизвестно какого масштаба мог бы достигнуть пожар, прежде чем его бы заметили. Тогда речь бы шла не только о большом материальном ущербе, но, возможно, и о жертвах: едкий дым представляет не меньшую опасность, чем огонь.