Предпринимателя из Уфы подозревают в контрабанде лесоматериалов на 9 млн рублей
Башкортостанская таможня возбудила в отношении уфимского предпринимателя шесть уголовных дел по фактам незаконного экспорта лесоматериалов из России. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Оперативные подразделения Башкортостанской таможни пресекли еще один устойчивый канал контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов. В ходе совместных с международными силовыми структурами оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что с 1 августа по 9 октября 2019 года уфимец на основе подложных документов и недостоверного декларирования в Приволжской электронной таможне и на Ульяновском таможенном посту в рамках шести контрактов вывез из России в Узбекистан пиломатериал из сосны общим объемом свыше одной тысячи кубометров и рыночной стоимостью около девяти миллионов рублей. Также установлен преднамеренный характер преступления − предприниматель действовал с целью контрабанды.
Ринат Галиев, замначальника таможни
Обвиняемый являлся специалистом по внешнеэкономическим связям в уфимской компании. С июля 2019 года организация прекратила коммерческую деятельность.
Чтобы подготовить фиктивный комплект документов для подачи в таможенные и иные компетентные органы, мужчина использовал имеющиеся сведения о руководителе и предприятии, электронно-цифровую подпись и печать.
На основании полученных сведений и фактов Башкортостанская таможня в отношении предпринимателя возбудила уголовное дело по статье «контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Санкции данной статьи предусматривают максимальный срок наказания в виде лишения свободы до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.