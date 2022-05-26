Предпринимателя из Уфы подозревают в контрабанде лесоматериалов на 9 млн рублей

Оперативные подразделения Башкортостанской таможни пресекли еще один устойчивый канал контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов. В ходе совместных с международными силовыми структурами оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что с 1 августа по 9 октября 2019 года уфимец на основе подложных документов и недостоверного декларирования в Приволжской электронной таможне и на Ульяновском таможенном посту в рамках шести контрактов вывез из России в Узбекистан пиломатериал из сосны общим объемом свыше одной тысячи кубометров и рыночной стоимостью около девяти миллионов рублей. Также установлен преднамеренный характер преступления − предприниматель действовал с целью контрабанды.

Ринат Галиев, замначальника таможни