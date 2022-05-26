В Башкирии во время застолья до смерти избили мужчину

Накануне, 25 мая, в селе Яныбаево Белокатайского района в частном доме произошло жуткое убийство. Подробности инцидента сообщает ИА «Башинформ».

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60-летний местный житель проводил вечер за распитием спиртных напитков в своём доме с 31-летним товарищем. Застолье продолжалось не один день, однако в один момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Тогда гость начал жестоко избивать хозяина дома. От полученных травм мужчина скончался.

Тело несчастного нашёл его брат. Подозреваемого в убийстве задержали. Сейчас ведутся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

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