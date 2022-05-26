Приватизацию госпредприятий Башкортостана завершат к 2025 году

Простой пример – УЖХ Орджоникидзевского района. Я уже в пятый раз, наверное, привлекаю должностных лиц к ответственности за то, что они просто не отвечают на депутатский запрос. Хотя у людей вопросы жилищного характера: текут трубы, течет крыша. Они не проводят работу по данным вопросам, они просто не отвечают на депутатские запросы.

Вячеслав Рябов, руководитель фракции партии ЛДПР