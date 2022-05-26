Приватизацию госпредприятий Башкортостана завершат к 2025 году

Об этом на очередном заседании регионального парламента сообщила министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская. Акционирование не коснётся ГУПов, являющихся стратегическими, такие как «Башфармация» и «Башавтотранс». Государство продолжит их поддержку.

О защите интересов бизнеса рассказал Уполномоченный по правам предпринимателей. Флюр Асадуллин отметил, что за прошлый год он получил 556 обращений от малых и средних предприятий. Многие из них касались поддержки в период санкционных ограничений и нехватки определённых товаров и услуг.

Сразу же поступило несколько обращений, связанных с чековыми кассовыми лентами, потому что закончилась бумага. А налоговая инспекция требует, штрафует. И тут тоже мы нашли консенсус, налоговая инспекция отозвала некоторые требования. Можно было уже в режиме онлайн отчитываться по чекам.

Флюр Асадуллин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан

Также в ходе заседания депутаты рассмотрели более 40 вопросов, большая часть которых была связана с проектами республиканских законов. Для резидентов особой экономической зоны «Алга» продлили льготную ставку налога на прибыль организаций. Депутаты также приняли решение направить в Госдуму России проект закона, чтобы уточнить правовое понятие экстремистской деятельности. Для должностных и юридических лиц увеличится штраф за непредставление сведений о сборе твёрдых коммунальных отходов. Рублём накажут и тех, кто затягивает с ответами на официальный запрос депутатов Госсобрания. 

Простой пример – УЖХ Орджоникидзевского района. Я уже в пятый раз, наверное, привлекаю должностных лиц к ответственности за то, что они просто не отвечают на депутатский запрос. Хотя у людей вопросы жилищного характера: текут трубы, течет крыша. Они не проводят работу по данным вопросам, они просто не отвечают на депутатские запросы.

Вячеслав Рябов, руководитель фракции партии ЛДПР
Уфимская волна
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