Приватизацию госпредприятий Башкортостана завершат к 2025 году

Об этом на очередном заседании регионального парламента сообщила министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская. Акционирование не коснётся ГУПов, являющихся стратегическими, такие как «Башфармация» и «Башавтотранс». Государство продолжит их поддержку.
О защите интересов бизнеса рассказал Уполномоченный по правам предпринимателей. Флюр Асадуллин отметил, что за прошлый год он получил 556 обращений от малых и средних предприятий. Многие из них касались поддержки в период санкционных ограничений и нехватки определённых товаров и услуг.
Также в ходе заседания депутаты рассмотрели более 40 вопросов, большая часть которых была связана с проектами республиканских законов. Для резидентов особой экономической зоны «Алга» продлили льготную ставку налога на прибыль организаций. Депутаты также приняли решение направить в Госдуму России проект закона, чтобы уточнить правовое понятие экстремистской деятельности. Для должностных и юридических лиц увеличится штраф за непредставление сведений о сборе твёрдых коммунальных отходов. Рублём накажут и тех, кто затягивает с ответами на официальный запрос депутатов Госсобрания.