Радий Хабиров вручил благодарственные письма тренерам по спортивной борьбе

Самый главный тренер ответственный, чтобы спортсмены боролись хорошо, чтобы не занимались ненужными делами. Воспитываем бойцов, чтобы они закаленные были и защищали в будущем нашу Родину.

Нурулла Хисматуллин, первый мастер спорта СССР по вольной борьбе в Республике Башкортостан