Радий Хабиров вручил благодарственные письма тренерам по спортивной борьбе

Радий Хабиров вручил благодарственные письма за большой вклад в развитие борьбы в Башкортостане ветерану спорта Нурулле Хисматуллину и Радмиру Хайруллину.
Нурулла Калимуллович – первый мастер спорта СССР по вольной борьбе в республике, легенда салаватской борьбы. Он выигрывал и поднимался на подиум на соревнованиях различного уровня в разных видах борьбы, а также подготовил мастеров спорта, призеров и чемпионов республиканских, всероссийских и союзных соревнований.
Под несмолкаемые аплодисменты он получает благодарственное письмо из рук главы региона Радия Хабирова.
Нурулла Калимуллович – первый мастер спорта по вольной борьбе в республике. Легендарный спортсмен и наставник, он оказал значительное влияние на становление этого спорта в регионе. Помогал открывать спортшколы и секции. Находил талантливых ребят, обучал тренеров. Кстати, начинал свою спортивную карьеру Нурулла Хисматуллин в греко-римской борьбе. Потом перешел в вольную. А затем стал тренером.
Борцовские качества Нурулле Хисматуллину были даны от природы. Поэтому легко побеждал на сабантуйных турнирах по национальной борьбе куреш. Случалось, что новичок мог перебороть более опытного соперника, у которого к тому времени были разряды.
Тренировал в Салавате, Стерлитамаке, в Ишимбае. С ним мечтали работать, к его мнению прислушивались. Нурулла Хисматуллин был и остается примером для своих воспитанников. Даже в 82 года Нурулла Калимуллович не бросает борьбу. Он приезжает на тренировки, дает советы и продолжает помогать развивать спортивную борьбу в Башкортостане.