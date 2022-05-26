Житель Уфы повесил мертвую кошку на дверь бывшей жены

Как сообщает портал «Мой Башкортостан», инцидент произошёл в доме по улице Вострецова вечером 19 мая. На записях с камеры слежения видно, как двое мужчин подходят к подъезду, один из них держит в руках веревку. Именно на этой веревке после будет подвешено мертвое животное.