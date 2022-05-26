В Башкирии без вести пропала 18-летняя девушка

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Отклик» сообщили о старте новых поисков. В Стерлитамаке без вести пропала 18-летняя Полина Авдеева.
22 мая девушка перестала выходить на связь с близкими. Отмечается, что в социальных сетях у Полины добавлен статус: «Бояться надо не смерти, а пустой жизни».
Приметы пропавшей: рост 170 см, среднее телосложение, волосы русые средней длины, глаза карие. Была одета в белую кофту с ушками, черное трико.
Всех, кто знает ее местонахождение, просят позвонить по телефонам: 8 987 10 60 601 или 02.