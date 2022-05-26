В Башкирии без вести пропала 18-летняя девушка

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Отклик» сообщили о старте новых поисков. В Стерлитамаке без вести пропала 18-летняя Полина Авдеева.

22 мая девушка перестала выходить на связь с близкими. Отмечается, что в социальных сетях у Полины добавлен статус: «Бояться надо не смерти, а пустой жизни».