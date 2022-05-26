Житель Уфы шантажировал девушку интимными фото, но стал фигурантом уголовного дела

В полицию Абакана обратилась 24-летняя девушка. Она сообщила, что знакомый по переписке шантажирует её интимными фотографиями.

Как сообщает пресс-служба МВД, девушка познакомилась с молодым человеком в социальных сетях. Между ними быстро завязалась приятная беседа, а через некоторое время девушка прислала собеседнику интимные фотографии. Вскоре парень позвонил собеседнице и начал шантажировать тем, что перешлёт все фотографии её знакомым, если она не отправит ему деньги.