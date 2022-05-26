В Башкирии мужчина сломал ребро своей сожительнице

В Краснокамском районе перед судом предстал местный житель. Мужчину обвинили в причинении тяжелого вреда здоровью.
16 февраля в селе Куяново мужчина пришёл к сожительнице в состоянии алкогольного опьянения. Из-за бытового конфликта он разозлился и напал на несчастную с кулаками. Он несколько раз ударил возлюбленную по грудной клетке.
После врачи диагностировали у пострадавшей перелом восьмого ребра. Ей потребовалась долгая реабилитация. Мужчина свою вину признал. Его приговорили к году и двум месяцам лишения свободы условно.