В Уфе открылся конгресс «Кооперация предприятий в новых экономических реалиях»

Объединяться, чтобы снизить зависимость от импорта. В Уфе сегодня открылся международный научно-практический конгресс «Кооперация предприятий в новых экономических реалиях». Перед началом пленарного заседания, которое проходило в индустриальном парке «Уфимский», глава республики ознакомился с выставкой, где предприятия нашей республики представили импортозамещающую продукцию.
Вообще Башкортостан в последние годы делает ставку на развитие промышленных кластеров. Объединение предприятий позволяет меньше зависеть от импорта и выстраивать производственную цепочку вплоть до реализации конечному потребителю.
В международном конгрессе участие принимают делегации более чем 40 регионов страны, а также партнеры Башкортостана из Ирана, Казахстана, Беларуси и представители крупных зарубежных компаний. Башкортостан не зря был выбран местом проведения такого масштабного форума. Наша республика является одним из пилотных регионов в стране по внедрению новых подходов в развитии кластеров.
Сегодня же в рамках конгресса состоялась презентация белорусского завода по выпуску сельхозоборудования для обработки зерна. Компания планирует на территории индустриального парка «Уфимский» построить производство стоимостью более одного миллиарда рублей.