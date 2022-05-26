В Уфе открылся конгресс «Кооперация предприятий в новых экономических реалиях»

Объединяться,  чтобы снизить зависимость от импорта. В Уфе сегодня открылся международный научно-практический конгресс «Кооперация предприятий в новых экономических реалиях». Перед началом пленарного заседания, которое проходило в индустриальном парке «Уфимский», глава республики ознакомился с выставкой, где предприятия нашей республики представили импортозамещающую продукцию.

Вообще Башкортостан в последние годы делает ставку на развитие промышленных кластеров. Объединение предприятий позволяет меньше зависеть от импорта и выстраивать производственную цепочку вплоть до реализации конечному потребителю.

Хороший вопрос задали: что нам нужно сейчас? Сейчас нам нужно, учитывая то обстоятельство, что все-таки в рамках санкционного давления мы теряем наших партнеров – еще раз, я очень далек от того, чтобы говорить, что это хорошо, нет, это плохо, что мы теряем, но мы должны понять эту ситуацию, и нам нужно искать новых партнеров. Найти это возможно, то есть первое направление – это искать партнеров внутри РФ, усилить межрегиональную кооперацию и искать нам новых партнеров на внешнем рынке.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе открылся конгресс «Кооперация предприятий в новых экономических реалиях»

В международном конгрессе участие принимают делегации более чем 40 регионов страны, а также партнеры Башкортостана из Ирана, Казахстана, Беларуси и представители крупных зарубежных компаний. Башкортостан  не зря был выбран  местом проведения такого масштабного форума. Наша республика является одним из пилотных регионов в стране по внедрению новых подходов в развитии кластеров.

Мы сегодня здесь для того, чтобы самим научится и изучить опыт Башкортостана, и для того, чтобы другим дать возможность использовать лучший опыт. И сейчас по итогам того же самого пленарного заседания был бизнесом высказан ряд предложений, связанных с развитием кооперации, с анализом действующих инструментов поддержки, и Башкортостан, как всегда, готов рисковать, готов идти этим путем для того, чтобы найти оптимальное решение, направленное на импортозамещение и развитие кооперации.

Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России

Сегодня же в рамках конгресса состоялась презентация белорусского завода по выпуску сельхозоборудования для обработки зерна. Компания планирует на территории индустриального парка «Уфимский» построить производство стоимостью более одного миллиарда рублей.

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