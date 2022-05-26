В Уфе открылся конгресс «Кооперация предприятий в новых экономических реалиях»

Хороший вопрос задали: что нам нужно сейчас? Сейчас нам нужно, учитывая то обстоятельство, что все-таки в рамках санкционного давления мы теряем наших партнеров – еще раз, я очень далек от того, чтобы говорить, что это хорошо, нет, это плохо, что мы теряем, но мы должны понять эту ситуацию, и нам нужно искать новых партнеров. Найти это возможно, то есть первое направление – это искать партнеров внутри РФ, усилить межрегиональную кооперацию и искать нам новых партнеров на внешнем рынке.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан