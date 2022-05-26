Приватизация госпредприятий и льготы для резидентов ОЭЗ «Алга»: итоги заседания Госсобрания Башкирии

Приватизацию государственных предприятий Башкортостана завершат к 2025 году. Об этом на очередном заседании регионального парламента сообщила министр земельных и имущественных отношений республики. Кто сможет сохранить статус ГУП и какие законодательные инициативы были предложены в Госсобрании?
В прошлом году в собственности республики находилось 28 государственных предприятий. Суммарные поступления в бюджет от них составили почти 40 миллионов рублей. По словам министра земельных и имущественных отношений Башкортостана Натальи Полянской, свой нынешний статус сохранят стратегические предприятия, такие как «Башфармация» и «Башавтотранс», государство продолжит их поддержку. Приватизация остальных ГУПов должна быть завершена к 2025 году.
Ещё одна инициатива регионального правительства касается ужесточения контроля за вывозом мусора. Данная услуга ежемесячно обходится жителям в сумму от 75 до 95 рублей в зависимости от места проживания. Но операторы не всегда предоставляют достоверную информацию о проделанной работе. Штраф юридическим лицам увеличат до 30 тысяч рублей.
Для резидентов особой экономической зоны «Алга» продлили льготную ставку налога на прибыль организаций. С 1 января 2022 года от налога на имущество освободят компании, которые занимаются сдачей в аренду жилых помещений и машиномест в многоквартирных домах. Выпадающие поступления в бюджет будут компенсированы стимулом развития бизнеса.
Экстремистскими могут признать QR-коды запрещенных в России интернет-ресурсов. Такой проект закона башкирские парламентарии направят в Госдуму. Депутаты считают лазейкой для злоумышленников тот факт, что распространение ссылок на запрещенные ресурсы даже с кратким описанием не попадает под действие закона об экстремизме. И листовки с такими QR-кодами могут распространяться в людных местах.
Депутаты внесли изменения в республиканский закон об административных правонарушениях. Причина – в затягивании сроков реагирования на официальные депутатские запросы в различные министерства и ведомства. Нарушители будут оштрафованы на 3 тысячи рублей.
Всего в повестку дня было включено более 40 вопросов, половина из которых связана с проектами республиканских законов. В частности, законы о пожарной безопасности, о геопарках в Башкортостане и закон о ветеринарии, который предусматривает создание условий для содержания животных и производства агропродукции.