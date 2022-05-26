Приватизация госпредприятий и льготы для резидентов ОЭЗ «Алга»: итоги заседания Госсобрания Башкирии

Приватизацию государственных предприятий Башкортостана завершат к 2025 году. Об этом на очередном заседании регионального парламента сообщила министр земельных и имущественных отношений республики. Кто сможет сохранить статус ГУП и какие законодательные инициативы были предложены в Госсобрании?

В прошлом году в собственности республики находилось 28 государственных предприятий. Суммарные поступления в бюджет от них составили почти 40 миллионов рублей. По словам министра земельных и имущественных отношений Башкортостана Натальи Полянской, свой нынешний статус сохранят стратегические предприятия, такие как «Башфармация» и «Башавтотранс», государство продолжит их поддержку. Приватизация остальных ГУПов должна быть завершена к 2025 году.

Государственная политика в области приватизации государственного имущества в 2021 году была направлена в первую очередь на решение задач по оптимизации государственного сектора экономики путём уменьшения участия республики в деятельности хозяйственных обществ, приватизацию государственного имущества Республики Башкортостан, не обеспечивающих выполнение государственных функций и полномочий республики, а также стимулирование привлечение внебюджетных инвестиций в реальный сектор экономики республики. Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

Ещё одна инициатива регионального правительства касается ужесточения контроля за вывозом мусора. Данная услуга ежемесячно обходится жителям в сумму от 75 до 95 рублей в зависимости от места проживания. Но операторы не всегда предоставляют достоверную информацию о проделанной работе. Штраф юридическим лицам увеличат до 30 тысяч рублей.

Гражданин обязан платить, соответственно, он вправе требовать оказания качественной услуги. Поэтому мы по предложению правительства вносим в главу 6 нашего административного кодекса новую статью 6.2.1, где устанавливаем ответственность за несвоевременное предоставление, неполное предоставление или непредоставление сведений. Владимир Нагорный, руководитель фракции партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

Для резидентов особой экономической зоны «Алга» продлили льготную ставку налога на прибыль организаций. С 1 января 2022 года от налога на имущество освободят компании, которые занимаются сдачей в аренду жилых помещений и машиномест в многоквартирных домах. Выпадающие поступления в бюджет будут компенсированы стимулом развития бизнеса.

Это, с одной стороны, и поддержка субъектов предпринимательства, и бизнеса в условиях экономической нестабильности, и, с другой стороны, мы надеемся, что через 3-5 лет эффект будет более положительный. Рустам Ишмухаметов, руководитель фракции партии «Единая Россия»

Экстремистскими могут признать QR-коды запрещенных в России интернет-ресурсов. Такой проект закона башкирские парламентарии направят в Госдуму. Депутаты считают лазейкой для злоумышленников тот факт, что распространение ссылок на запрещенные ресурсы даже с кратким описанием не попадает под действие закона об экстремизме. И листовки с такими QR-кодами могут распространяться в людных местах.

Это направлено на то, чтобы расширить понятие экстремизма. Учитывая запретные интернет-ресурсы и другие случаи в жизни, чтобы наши избиратели, жители нашей республики могли ориентироваться, как правильно себя вести. Юнир Кутлугужин, руководитель фракции партии КПРФ

Депутаты внесли изменения в республиканский закон об административных правонарушениях. Причина – в затягивании сроков реагирования на официальные депутатские запросы в различные министерства и ведомства. Нарушители будут оштрафованы на 3 тысячи рублей.

Приведу вам простой пример – УЖХ Орджоникидзевского района. Я уже в пятый раз, наверное, привлекаю должностных лиц к ответственности за то, что они просто не отвечают на депутатский запрос. Хотя у людей вопросы жилищного характера: текут трубы, течет крыша. Они мало того что не проводят работу по данным вопросам, они просто не отвечают на депутатские запросы. Вячеслов Рябов, руководитель фракции партии ЛДПР