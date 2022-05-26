ЕГЭ-2022 в Башкирии: почти 4,5 тыс. выпускников сдали экзамены по трем предметам

Сегодня стартовал первый день сдачи ЕГЭ. Свои знания выпускники проверяют по химии, географии и литературе. Сдавать эти предметы планировали почти 4,5 тысячи школьников республики.
ЕГЭ порой больше пугает родителей, чем самих вчерашних школьников. На выпускные экзамены Инна провожает уже третьего ребёнка, но вот привыкнуть к обстановке всё равно не может. Сами выпускники хоть и волнуются, но в своих силах уверены. К ЕГЭ молодые люди подошли серьезно, готовились к сдаче экзаменов заблаговременно. Признались: рассчитывают исключительно на собственные знания.
Чёрная гелевая ручка, паспорт, шоколадка и бутылка воды без этикетки. Это все, что можно взять с собой на экзамен. Наличие посторонних предметов легко обнаружит металлодетектор.
Подробный инструктаж и предупреждение о возможных последствиях допущенных нарушений. После распечатки и раздачи материалов участникам предстоит в течение трёх с половиной часов решить предложенные задания. За происходящим в аудиториях следят наблюдатели. Мониторинг ведут и в режиме онлайн. Но ЕГЭ – стресс не только для выпускников и их родителей, члены экзаменационной комиссии волнуются не меньше школьников.
Всего в этом году ЕГЭ сдают около 17,5 тысячи человек. Самые востребованные у выпускников предметы – русский и математика. Из числа необязательных – обществознание, информатика, биология, физика и химия.
Впервые в этом году ОГЭ и ЕГЭ в Башкортостане будут сдавать 13 ребят из Донбасса. Для восьми девятиклассников и пяти одиннадцатиклассников обеспечили равные условия для сдачи государственной итоговой и промежуточной аттестации. Итоги сегодняшних испытаний будут объявлены спустя две недели. А самый массовый и первый из обязательных экзаменов – по русскому языку – пройдёт 30 и 31 мая.