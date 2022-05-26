В Уфе состоялся предпремьерный показ фильма «Валериан Альбанов. На Юг, к Земле Франца-Иосифа»

140 лет сегодня исполняется мореплавателю и исследователю Арктики Валериану Альбанову. Его история известна всему миру. Книга Валериана Альбанова «На юг, к Земле Франца Иосифа!», опубликованная в 1917 году, вдохновила писателя Вениамина Каверина на создание одной из сюжетных линий приключенческого романа «Два капитана». Команда телеканала БСТ к юбилею полярного штурмана подготовила документальный фильм, а в Уфу, на его родину, приехали гости, так или иначе связанные с жизнью Альбанова.

От их игры в слова так и веет холодом. В стенах нового кабинета географии эти варианты не могли не прозвучать, когда за спиной уверенный взгляд Альбанова и манящий Северный Ледовитый океан, а над тобой возвышается девиз Сани Григорьева из «Двух капитанов»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Путь Валериана Альбанова начался с центра Уфимской губернии, ныне башкирской столицы. Кто бы мог подумать, что увлечение кораблями, даже несмотря на запреты воспитывающего его дяди, приведут Альбанова на шхуну «Святая Анна», чтобы попытаться впервые в истории пройти Северным морским путём под российским флагом. Но вскоре после отплытия целью экипажа стало выжить и героическими усилиями доставить научные наблюдения на большую землю. Это удалось сделать лишь Альбанову и матросу Конраду – они были в составе группы, которая отделилась от экипажа застрявшего корабля в надежде пешком добраться до цивилизации. История полярного штурмана теперь вдохновляет его юных земляков. Музей Валериана Альбанова взял 16-ю гимназию под своё шефство.

Записи штурмана Климова из романа «Два капитана» – это строчки из дневника Альбанова. Экспедиция Брусилова, в которой он принимал участие, легла в основу произведения Каверина. Главного героя Саню Григорьева сыграл Борис Токарев. Многие школьники, глядя на героического земляка, считает актёр, станут полярниками или моряками. О том, что чей-то пример способен решить будущее, он знает не понаслышке.

Идет за мной мужчина, разглядывает: «Вы «Два капитана»?» – «Я «Два капитана». – Вы знаете, я из-за вашего героя морским летчиком стал». Я понял, что жизнь прожита не зря. Я уверен, что многие ребята в этих классах, впитав все эти образы, о которых им рассказывают, решат для себя, кем быть в этой жизни, и передумают быть банкирами, олигархами. Борис Токарев, актёр, режиссёр

Следы пропавшего экипажа Георгия Брусилова и поиски шхуны «Святая Анна» продолжаются до сих пор. В 2010 году была организована экспедиция «По следам двух капитанов». Один из руководителей Евгений Ферштер приехал в Уфу.

Повторить такой маршрут невозможно, потому что Альбанов шел все это время по дрейфующим льдам. Сейчас ледовая обстановка в Арктике усложнилась, и там льда практически нет вообще. Евгений Ферштер, руководитель поисковых экспедиций

Выживших Альбанова и Конрада совершенно случайно подобрала шхуна экспедиции Георгия Седова, который на тот момент уже погиб. Память о них сегодня соединили соглашением, подписанным между музеями.

Спустя больше века Валериан Альбанов обрёл в Уфе новый дом – Музей полярников. На его 140-й день рождения собрались самые близкие. Среди них Михаил Чванов. Ещё в нулевых о Валериане Альбанове практически никто не знал. Но все эти годы огласки истории добивался директор дома-музея Аксакова Михаил Чванов.

Меня потряс этот человек своим мужеством. Многие годы я бился об лед, пытаясь что-то кому-то доказать, но было бесполезно. В конце концов эту плотину прорвало. Есть Музей Альбанова и другие экспозиции. Все встало на свои места. Михаил Чванов, директор Мемориального дома-музея С.Т. Аксакова

А благодаря команде телеканала БСТ история полярного штурмана обрела киноверсию. В музее состоялся предпремьерный показ документального фильма «На Юг, к Земле Франца-Иосифа». Месяцы съемок и работы, в том числе в Музее Арктики и Антарктике в Петербурге.

Удалось собрать такую удивительную историю, которая живет и сейчас. И самое интересное и важное, что она еще и продолжается, потому что не все найдено, не все тайны раскрыты. Может быть, спустя время мы снимем фильм о том, как нашли шхуну «Святая Анна». Ярослава Феоктистова, главный режиссёр телеканала БСТ