В Башкирии простились с 27-летним Айнуром Ямаловым, который погиб в ходе спецоперации на Украине

Вчера, 26 мая, в деревне Амангильдино Абзелиловского района Башкирии простились с 27-летним Айнуром Ямаловым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об об этом сообщил глава администрации Ильдар Нафиков.
Айнур Ямалов погиб 31 марта. Сержанта ждали дома жена, брат и родители.
Военный родился в Магнитогорске 26 октября 1994 года. Он прошел обучение в Магнитогорском технологическом колледже. В 2013 году Айнура Ямалова призвали на военную службу, после чего он заключил контракт с Министерством обороны. Он являлся командиром отделения.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным и близки Айнура Ямалова