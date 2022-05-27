В Башкирии простились с 27-летним Айнуром Ямаловым, который погиб в ходе спецоперации на Украине

Вчера, 26 мая, в деревне Амангильдино Абзелиловского района Башкирии простились с 27-летним Айнуром Ямаловым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об об этом сообщил глава администрации Ильдар Нафиков.

Фото №1 - В Башкирии простились с 27-летним Айнуром Ямаловым, который погиб в ходе спецоперации на Украине

Скорбный список пополнился именем одного бойца – Ямалова Айнура Анисаровича, чьи корни были неразрывно связаны с Абзелиловским районом. Сегодня в Амангильдино мы со всеми воинскими почестями проводили его в последний путь. Преклоняем головы перед родителями Айнура, которые вырастили достойного сына. Мы всегда будем помнить имя солдата.

Ильдар Нафиков, глава Абзелиловского района

Айнур Ямалов погиб 31 марта. Сержанта ждали дома жена, брат и родители.

Военный родился в Магнитогорске 26 октября 1994 года. Он прошел обучение в Магнитогорском технологическом колледже. В 2013 году Айнура Ямалова призвали на военную службу, после чего он заключил контракт с Министерством обороны. Он являлся командиром отделения.

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным и близки Айнура Ямалова

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