В Башкирии простились с 27-летним Айнуром Ямаловым, который погиб в ходе спецоперации на Украине

Скорбный список пополнился именем одного бойца – Ямалова Айнура Анисаровича, чьи корни были неразрывно связаны с Абзелиловским районом. Сегодня в Амангильдино мы со всеми воинскими почестями проводили его в последний путь. Преклоняем головы перед родителями Айнура, которые вырастили достойного сына. Мы всегда будем помнить имя солдата.

Ильдар Нафиков, глава Абзелиловского района