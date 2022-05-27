В Уфе бывший инкассатор похитил из банкомата 12 млн рублей

Суд вынес приговор бывшему инкассатору за хищение 12 млн рублей из банкомата. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировского района столицы.

Фото №1 - В Уфе бывший инкассатор похитил из банкомата 12 млн рублей

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Мужчина, который ранее работал инкассатором, переоделся в униформу и пришел в уфимский бизнес-центр по улице Менделеева.

Обладая навыками инкассационной работы, зная принцип работы и устройство банкомата, а также его конструктивные особенности, злоумышленник открыл аппарат, похитил более 12 млн рублей и скрылся.

пресс-служба прокуратуры Кировского района Уфы

Подсудимый был задержан в Сочи в ноябре прошлого года. Свою вину он признал и возместил 200 тысяч рублей.

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей. Также суд взыскал с него сумму причиненного вреда в пользу банка.

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