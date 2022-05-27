В Уфе бывший инкассатор похитил из банкомата 12 млн рублей

Суд вынес приговор бывшему инкассатору за хищение 12 млн рублей из банкомата. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировского района столицы.
Инцидент произошел в апреле прошлого года. Мужчина, который ранее работал инкассатором, переоделся в униформу и пришел в уфимский бизнес-центр по улице Менделеева.
Подсудимый был задержан в Сочи в ноябре прошлого года. Свою вину он признал и возместил 200 тысяч рублей.
Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей. Также суд взыскал с него сумму причиненного вреда в пользу банка.