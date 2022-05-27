В Уфе бывший инкассатор похитил из банкомата 12 млн рублей

Суд вынес приговор бывшему инкассатору за хищение 12 млн рублей из банкомата. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировского района столицы.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Мужчина, который ранее работал инкассатором, переоделся в униформу и пришел в уфимский бизнес-центр по улице Менделеева.

Обладая навыками инкассационной работы, зная принцип работы и устройство банкомата, а также его конструктивные особенности, злоумышленник открыл аппарат, похитил более 12 млн рублей и скрылся. пресс-служба прокуратуры Кировского района Уфы

Подсудимый был задержан в Сочи в ноябре прошлого года. Свою вину он признал и возместил 200 тысяч рублей.