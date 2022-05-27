В Башкирии прошёл шахматный турнир памяти Дамира Хусаинова

Работал всю жизнь в Янтышевской средней школе преподавателем математики и занимался шахматами. Его братья занимались всю жизнь шахматами. Участвовали в турнирах, что в районных, что в местных и республиканских масштабах.

Ахнаф Хусаинов, сын Дамира Хусаинова