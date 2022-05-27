В Башкирии прошёл шахматный турнир памяти Дамира Хусаинова

В Хайбуллинском районе прошёл шахматный турнир памяти Дамира Хусаинова. Мероприятие проходит второй год подряд. По словам организаторов, шахматы с каждым годом становятся все популярнее.
Шахматный стратег, идейный вдохновитель многих детей Дамир Хусаинов всю жизнь посвятил этой игре и обучил детей правилам древней игры.
Побороться за звание лучшего стратега приехали участники из Зилаирского района, Оренбургской области, а также местные жители. Каждый победитель получил памятный подарок, благодарственные письма и грамоты.