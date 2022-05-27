В Башкирии прошёл шахматный турнир памяти Дамира Хусаинова

В Хайбуллинском районе прошёл шахматный турнир памяти  Дамира Хусаинова. Мероприятие проходит второй год подряд. По словам организаторов, шахматы с каждым годом становятся все популярнее.

Шахматный стратег, идейный вдохновитель многих детей Дамир Хусаинов всю жизнь посвятил этой игре и обучил детей правилам древней игры.

Работал всю жизнь в Янтышевской средней школе преподавателем математики и занимался шахматами. Его братья занимались всю жизнь шахматами. Участвовали в турнирах, что в районных, что в местных и республиканских масштабах.

Ахнаф Хусаинов, сын Дамира Хусаинова

Побороться за звание лучшего стратега приехали участники из Зилаирского района, Оренбургской области, а также местные жители. Каждый победитель получил памятный подарок, благодарственные письма и грамоты.

Шахматы – очень интересная, увлекательная игра, интеллектуальная. Когда дети, молодёжь увлекается, это способствует их общему развитию, развивает фантазию, воображение.

Яудат Абдрашитов, тренер по шахматам г. Гай
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