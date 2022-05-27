Киберспортсмены из Башкирии успешно выступили на чемпионате России

Два башкирских спортсмена успешно выступили в гранд-финале чемпионата России по компьютерному спорту, который прошёл в Белгороде. Спортсмены из 13 регионов России сразились за титул чемпионов в шести дисциплинах. Большую работу проделала Федерация компьютерного спорта Башкортостана в плане организации российского турнира. Помимо спортсменов, на турнире были представлены судья и комментатор из нашей республики.

Когда встречаются такие мастера, уровень игры очень близкий, в этих битвах принципиальное значение имеет умение показать свой уровень здесь и сейчас.

Азамат Муратов, председатель башкирского отделения Федерации компьютерного спорта России

Исторической для республики стала золотая медаль Артура Рахматуллина. В дисциплине Clash Royale он со счётом 4:3 переиграл представителя Чеченской республики Хизира Эрсимикова. Серебряную медаль завоевал Андрей Максимов, который выступал в дисциплине киберхоккея. В дебютном турнире он уступил финальную серию опытному Евгению Попову со счётом 2:3.

Два матча получалось выполнять тренерскую установку, два матча он не мог забить. Но, к сожалению, в третьем была допущена непозволительная ошибка, после которого всё пошло не по моему плану. Ему удалось отыграться.

Андрей Максимов, серебряный призёр чемпионата России по компьютерному спорту

Я не ожидал, что смогу победить и занять первое место. Просто принимал участие для интереса и себя. Самое сложное было в финале – тяжелая битва. Соперник сражался достойно.

Артур Рахматуллин, чемпион России по компьютерному спорту
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