Киберспортсмены из Башкирии успешно выступили на чемпионате России

Два матча получалось выполнять тренерскую установку, два матча он не мог забить. Но, к сожалению, в третьем была допущена непозволительная ошибка, после которого всё пошло не по моему плану. Ему удалось отыграться.

Андрей Максимов, серебряный призёр чемпионата России по компьютерному спорту