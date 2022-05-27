Киберспортсмены из Башкирии успешно выступили на чемпионате России

Два башкирских спортсмена успешно выступили в гранд-финале чемпионата России по компьютерному спорту, который прошёл в Белгороде. Спортсмены из 13 регионов России сразились за титул чемпионов в шести дисциплинах. Большую работу проделала Федерация компьютерного спорта Башкортостана в плане организации российского турнира. Помимо спортсменов, на турнире были представлены судья и комментатор из нашей республики.
Исторической для республики стала золотая медаль Артура Рахматуллина. В дисциплине Clash Royale он со счётом 4:3 переиграл представителя Чеченской республики Хизира Эрсимикова. Серебряную медаль завоевал Андрей Максимов, который выступал в дисциплине киберхоккея. В дебютном турнире он уступил финальную серию опытному Евгению Попову со счётом 2:3.