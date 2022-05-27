В Башкирии молодая пара спасала друга из горящего дома

В Иглинском районе Башкирии в селе Татиманово молодая пара, рискуя жизнями, спасала друга из горящего дома.
В тот день парень возвращался в село из больницы, в медучреждении парню наложили гипс на руку. Через некоторое время он со своей девушкой пошел в гости к родственникам. Именно они увидели первые сгустки дыма, недалеко от дома родственников, и поспешили на помощь. Оказалось, что горит дом его друга.
Попасть в дом с первого раза у парня не получилось. Он разбил окно попавшимся под руку пеньком и начал звать своего приятеля, который крепко спал. В это время девушка позвонила в пожарную службу и разбудила соседей.
«Разбудив криками друга, мы покинули дом, после этого здание моментально вспыхнуло, еще минуту и мы были бы охвачены огнем», — рассказали подробности пожара молодые люди корреспонденту «Иглинских вестей».
Информацию подтвердили в пресс-службе регионального МЧС. Пожар произошел в жилом доме по улице Уральской. Огонь полностью повредил жилой дом, баню и хозяйственные постройки. К счастью, никто не пострадал.