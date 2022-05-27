В Башкирии молодая пара спасала друга из горящего дома

В тот день парень возвращался в село из больницы, в медучреждении парню наложили гипс на руку. Через некоторое время он со своей девушкой пошел в гости к родственникам. Именно они увидели первые сгустки дыма, недалеко от дома родственников, и поспешили на помощь. Оказалось, что горит дом его друга.