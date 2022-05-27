В Башкирии во время застолья забили до смерти хозяина дома

По предварительным данным, мужчины легли спать, а когда проснулись, продолжили застолье с алкоголем. В какой-то момент, как это часто бывает под воздействием алкоголя, они что-то между собой не поделили. Постоялец набросился с кулаками на пожилого мужчину и начал наносить удары, один за другим. Хозяин дома получил травмы, несовместимые с жизнью. Позже его обнаружил брат. Он вызвал стражей порядка.

источник в правоохранительных органах