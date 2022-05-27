В Башкирии во время застолья забили до смерти хозяина дома
В селе Яныбаево Белокатайского района Башкирии произошло убийство. Об этом сообщает ИА "Башинформ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Трагедия произошла в среду, 25 мая, в частном доме. Днем ранее 60-летний хозяин дома и его 31-летний приятель распивали алкогольные напитки.
По предварительным данным, мужчины легли спать, а когда проснулись, продолжили застолье с алкоголем. В какой-то момент, как это часто бывает под воздействием алкоголя, они что-то между собой не поделили. Постоялец набросился с кулаками на пожилого мужчину и начал наносить удары, один за другим. Хозяин дома получил травмы, несовместимые с жизнью. Позже его обнаружил брат. Он вызвал стражей порядка.
источник в правоохранительных органах
В скором времени подозреваемый был задержан. Оказалось, что ранее он уже был судим. В настоящее время следователи устанавливают все детали случившегося.
По данному факту Дуванским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Подозреваемый задержан, в настоящее время с ним проводятся следственные действия.