В Башкирии планируется строительство семи придорожных комплексов на 1,05 млрд рублей

На территории Башкортостана планируется строительство семи придорожных комплексов на 1,05 млрд рублей. Об этом вчера, 26 мая, сообщили в Минторге республики.

Первый проект - самый крупный. Он предусматривает строительство пяти АЗС, которые будут расположены вдоль трех трасс: М-5 ("Урал"), Р-240 ("Уфа-Оренбург") и Уфа-Инзер-Белорецк в Белорецком, Буздякском, Стерлитамакском и Куюргазинском районах. Объем инвестиций составит более одного миллирда рублей. Башкортостан получит 125 новых рабочих мест.