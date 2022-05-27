В Башкирии планируется строительство семи придорожных комплексов на 1,05 млрд рублей

На территории Башкортостана планируется строительство семи придорожных комплексов на 1,05 млрд рублей. Об этом вчера, 26 мая, сообщили в Минторге республики.
Первый проект - самый крупный. Он предусматривает строительство пяти АЗС, которые будут расположены вдоль трех трасс: М-5 ("Урал"), Р-240 ("Уфа-Оренбург") и Уфа-Инзер-Белорецк в Белорецком, Буздякском, Стерлитамакском и Куюргазинском районах. Объем инвестиций составит более одного миллирда рублей. Башкортостан получит 125 новых рабочих мест.
Второй проект предполагает возведение гостиничного комплекса «Таналыково» на автодороге Серменево-Амангильдино-Баймак в Баймакском районе. Там построят автостоянку, автомойку, станцию техобслуживания, магазин автозапчастей, минирынок, строй- и супермаркет, кафе, хостел и прачечную. Инвестор вложит в проект 25 млн рублей. После открытия в комплексе появится 24 рабочих места.
Наконец, третий объект придорожного сервиса расположится вдоль трассы Уфа – Бирск-Янаул. Там организуют пункт питания, аптеку, минимаркет, где в том числе будут продавать местную фермерскую продукцию. Объем инвестиций составит 24,4 млн рублей. Рабочие места получат 20 человек.
Правительство Башкортостана окажет инвесторам содействие по всем проектам.
Фото: pravitelstvorb.ru.