За год банковские вклады жителей Башкирии выросли на 9,9%

Согласно данным регионального Нацбанка на 1 мая, объем средств, привлеченных банками, увеличился на 11,9% (до 680,4 млрд рублей), по сравнению с прошлым годом. Кроме того, на 9,9% выросли вклады физических лиц - до 497,6 млрд рублей.

Фото №1 - За год банковские вклады жителей Башкирии выросли на 9,9%

С января по апрель было выдано новых кредитов на 136,3 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом, темп кредитования сократился на 15%.

Ипотечные займы сократились на 6% (44,4 млрд рублей), если сравнивать с 2021 годом, а потребительские кредиты — на 19% (91,9 млрд рублей).

Но в целом портфель банков по физлицам за год вырос на 17,4% и составил 690 млрд рублей.

В том числе ипотечный портфель составил 347,4 млрд (+ 22,8%), портфель потребительских кредитов - 342,6 млрд (+ 12,4%).

По банковскому сектору мы наблюдаем, что растут пассивы, то есть ресурсы банков, чему способствовали предыдущие решения Банка России. Но в то же время по понятным причинам из-за падения спроса и рисков, которые видят предприятия и население, мы наблюдали в последнее время снижение объемов предоставленных кредитов. По физическим лицам среднегодовой темп выдачи кредитов составил 84,9% по результатам апреля, в то время как еще до 1 апреля он рос. По ипотечным кредитам — 94,2%, по потребительским кредитам — 81,1%. То есть предыдущее решения оказали охлаждающее действие на кредитную активность, что сказалось на улучшении прогноза по инфляции. Последующие шаги Банк России видит в возможности дальнейшего снижения ключевой ставки, но будет смотреть на ситуацию.

Марат Кашапов, управляющий Нацбанком Башкирии
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