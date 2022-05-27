За год банковские вклады жителей Башкирии выросли на 9,9%

Согласно данным регионального Нацбанка на 1 мая, объем средств, привлеченных банками, увеличился на 11,9% (до 680,4 млрд рублей), по сравнению с прошлым годом. Кроме того, на 9,9% выросли вклады физических лиц - до 497,6 млрд рублей.
С января по апрель было выдано новых кредитов на 136,3 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом, темп кредитования сократился на 15%.
Ипотечные займы сократились на 6% (44,4 млрд рублей), если сравнивать с 2021 годом, а потребительские кредиты — на 19% (91,9 млрд рублей).
Но в целом портфель банков по физлицам за год вырос на 17,4% и составил 690 млрд рублей.
В том числе ипотечный портфель составил 347,4 млрд (+ 22,8%), портфель потребительских кредитов - 342,6 млрд (+ 12,4%).