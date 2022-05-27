За год банковские вклады жителей Башкирии выросли на 9,9%

По банковскому сектору мы наблюдаем, что растут пассивы, то есть ресурсы банков, чему способствовали предыдущие решения Банка России. Но в то же время по понятным причинам из-за падения спроса и рисков, которые видят предприятия и население, мы наблюдали в последнее время снижение объемов предоставленных кредитов. По физическим лицам среднегодовой темп выдачи кредитов составил 84,9% по результатам апреля, в то время как еще до 1 апреля он рос. По ипотечным кредитам — 94,2%, по потребительским кредитам — 81,1%. То есть предыдущее решения оказали охлаждающее действие на кредитную активность, что сказалось на улучшении прогноза по инфляции. Последующие шаги Банк России видит в возможности дальнейшего снижения ключевой ставки, но будет смотреть на ситуацию.

Марат Кашапов, управляющий Нацбанком Башкирии