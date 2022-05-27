В Башкирии выдали первую IT-ипотеку

Еще с 2019 года национальный проект „Цифровая экономика“ был направлен на поддержку и ускоренное развитие IT-отрасли в целом. В этом году меры поддержки стали персональными, ориентированы на специалистов IT-компаний, это и отсрочка от армии, льготные ипотеки, гранты. Постепенно в Башкортостане молодые специалисты начинают обращаться к данным мерам поддержки, для примера, 233 IT-специалиста уже подали заявление на отсрочку от армии, активно привлекаются гранты. Полагаю, что и оформление льготных кредитов будет востребовано.

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития госуправления РБ