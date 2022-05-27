В Башкирии выдали первую IT-ипотеку

Первый житель Башкортостана воспользовался мерой поддержки от государства и получил IT-ипотеку. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РБ.

Фото №1 - В Башкирии выдали первую IT-ипотеку

Специалист IT-компании оформил ипотеку на 5,4 миллиона рублей под 5% годовых на 29 лет. Напомним, в марте Правительство РФ объявило льготную ипотечную программу для сотрудников IT-компаний.

Еще с 2019 года национальный проект „Цифровая экономика“ был направлен на поддержку и ускоренное развитие IT-отрасли в целом. В этом году меры поддержки стали персональными, ориентированы на специалистов IT-компаний, это и отсрочка от армии, льготные ипотеки, гранты. Постепенно в Башкортостане молодые специалисты начинают обращаться к данным мерам поддержки, для примера, 233 IT-специалиста уже подали заявление на отсрочку от армии, активно привлекаются гранты. Полагаю, что и оформление льготных кредитов будет востребовано.

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития госуправления РБ

Для регионов-миллионников установленные ипотечные лимиты доходят до 18 млн рублей, для остальных регионов - до 9 млн рублей.

В банке отметили, что с момента объявления программы за получением льготного кредита обратились более тысячи человек.

Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ