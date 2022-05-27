В Башкирии выдали первую IT-ипотеку

Первый житель Башкортостана воспользовался мерой поддержки от государства и получил IT-ипотеку. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РБ.
Специалист IT-компании оформил ипотеку на 5,4 миллиона рублей под 5% годовых на 29 лет. Напомним, в марте Правительство РФ объявило льготную ипотечную программу для сотрудников IT-компаний.
Для регионов-миллионников установленные ипотечные лимиты доходят до 18 млн рублей, для остальных регионов - до 9 млн рублей.
В банке отметили, что с момента объявления программы за получением льготного кредита обратились более тысячи человек.