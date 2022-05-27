В Башкирии расследуют случай издевательств в отношении 10-летнего хоккеиста

Учредитель юридической компании Екатерина Гордон рассказала о случае насилия в юношеской спортивной школе хоккейного клуба из Нефтекамска.

Оказалось, в компанию обратилась мама 10-летнего воспитанника клуба. По словам женщины, во время первенства в Туймазах в гостинице участники команды решили поиграть в игру на щелбаны. Вскоре подростки решили играть в другую, «сексуальную» игру. 10-летний мальчик от затеи отказался, из-за чего был осмеян: его избили и надругались. После буллинг продолжился посредством сообщений в мессенджерах.