В Башкирии расследуют случай издевательств в отношении 10-летнего хоккеиста

Учредитель юридической компании Екатерина Гордон рассказала о случае насилия в юношеской спортивной школе хоккейного клуба из Нефтекамска.
Оказалось, в компанию обратилась мама 10-летнего воспитанника клуба. По словам женщины, во время первенства в Туймазах в гостинице участники команды решили поиграть в игру на щелбаны. Вскоре подростки решили играть в другую, «сексуальную» игру. 10-летний мальчик от затеи отказался, из-за чего был осмеян: его избили и надругались. После буллинг продолжился посредством сообщений в мессенджерах.
По словам Екатерины Гордон, ребёнок перестал посещать тренировки, а обидчики всё ещё занимаются в клубе. Заявление о произошедшем было передано в Следственный комитет. Представители хоккейного клуба ждут результаты расследования, чтобы опубликовать специальное заявление. При этом они оказывают пострадавшей семье помощь. В частности, ребёнку были предложены психологические услуги, от которых семья отказалась.