Спасатели Башкирии помогли застрявшей на дороге семье с детьми

В службу спасения Госкомитета Башкирии по ЧС обратилась семья с двумя детьми. Оказалось, семейство застряло на бездорожье в районе деревни Нагретдинова Караидельского района.
В салоне автомобиля находилось четыре человека – родители и двое детей 5 и 7 лет. К семье на помощь отправились спасатели села Павловка. Им удалось оперативно эвакуировать автомобиль. Семья благополучно продолжила путь.
Подобный случай произошёл и недалеко от деревни Каран-Елга Чишминского района. В автомобиле застряли мужчина с женщиной. К счастью, им удалось выбраться самостоятельно.