Спасатели Башкирии помогли застрявшей на дороге семье с детьми

В службу спасения Госкомитета Башкирии по ЧС обратилась семья с двумя детьми. Оказалось, семейство застряло на бездорожье в районе деревни Нагретдинова Караидельского района.

В салоне автомобиля находилось четыре человека – родители и двое детей 5 и 7 лет. К семье на помощь отправились спасатели села Павловка. Им удалось оперативно эвакуировать автомобиль. Семья благополучно продолжила путь.