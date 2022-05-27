В Башкирии с пикника госпитализировали истекающего кровью мужчину

Недалеко от села Раевский компания друзей решила устроить пикник на берегу реки Белой. Однако застолье закончилось поножовщиной.
Как сообщает пресс-служба МВД региона, между двумя собутыльниками завязалась ссора. Оказалось, один из них придирался к другому по мелочам. Тогда 37-летний мужчина решил выгнать с пикника 29-летнего товарища. Молодой мужчина разозлился, ведь не хотел завершать застолье. Он вытащил нож и несколько раз ударил им оппонента.
Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали. Выяснилось, что ранее 29-летний мужчина уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.
Фото: МВД по РБ.