В Башкирии с пикника госпитализировали истекающего кровью мужчину

Как сообщает пресс-служба МВД региона, между двумя собутыльниками завязалась ссора. Оказалось, один из них придирался к другому по мелочам. Тогда 37-летний мужчина решил выгнать с пикника 29-летнего товарища. Молодой мужчина разозлился, ведь не хотел завершать застолье. Он вытащил нож и несколько раз ударил им оппонента.