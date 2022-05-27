Житель Башкирии откусил жене часть уха

В Краснокамском районе перед судом предстал местный житель. Его обвинили в причинении легкого вреда своей супруге.

По данным пресс-службы межрайонного суда, 19 февраля мужчина в состоянии алкогольного опьянения сильно приревновал свою жену. Между ними вспыхнул конфликт. Супруги находились в автомобиле. В один момент во время конфликта мужчина приблизился к жене и зубами откусил часть её уха.