Житель Башкирии откусил жене часть уха

В Краснокамском районе перед судом предстал местный житель. Его обвинили в причинении легкого вреда своей супруге.
По данным пресс-службы межрайонного суда, 19 февраля мужчина в состоянии алкогольного опьянения сильно приревновал свою жену. Между ними вспыхнул конфликт. Супруги находились в автомобиле. В один момент во время конфликта мужчина приблизился к жене и зубами откусил часть её уха.
Экспертиза показала, что внешний облик женщины не пострадал. Поэтому мужчину всего лишь оштрафовали на 7 тысяч рублей за причиненную супруге травму.