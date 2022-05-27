В Башкирии выдающийся учитель сжёг свою супругу в бане

Его признали виновным и назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, установив следующие ограничения: не уходить с места постоянного проживания в период времени с 23:00 до 06:00, не выезжать за пределы района, не изменять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; являться в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц для регистрации.