В Башкирии выдающийся учитель сжёг свою супругу в бане

В Бирском районе перед судом предстал 74-летний мужчина. Его обвинили в убийстве супруги.
В августе 2021 года между пенсионером и его пьяным сыном вспыхнула ссора. Мужчина решил наказать семью и совершил попытку поджога. Чтобы избежать смертельных последствий, пенсионер дождался, когда сын покинет квартиру, отвёл супругу в баню и поджёг газету у двери дома, закрыл квартиру и ушёл.
Огонь быстро распространился по помещению и уничтожил не только домовое имущество, но и баню, в которой находилась супруга пенсионера. Женщина скончалась. Также был причинен ущерб в размере 905 тысяч рублей. Огонь повредил и соседнюю квартиру – сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.
Пенсионер полностью признал свою вину. Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, явка с повинной, пенсионный возраст и состояние здоровья подсудимого, возмещение вреда потерпевшим, наличие у подсудимого медали «За вклад в развитие образования», знака «Отличника народного просвещения», нагрудного знака «За активную работу в обществе», звания «Старший учитель».
Его признали виновным и назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, установив следующие ограничения: не уходить с места постоянного проживания в период времени с 23:00 до 06:00, не выезжать за пределы района, не изменять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; являться в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц для регистрации.