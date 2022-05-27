В Башкирии простились с 26-летним Ильгизом Гайфуллиным, погибшим в спецоперации на Украине

Вчера, 26 мая, в последний путь проводили 26-летнего Ильгиза Гайфуллина из Учалинского района, погибшего в ходе специальной операции на Украине.
Попрощаться с погибшим военным пришли односельчане, родные и близкие, а также глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов, муфтий Башкирии Айнур Биргалин и вице-спикер Курултая Рустем Ахмадинуров.
В 2018 году Ильгиз Гайфуллин окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, после чего заключил контракт с Министерством обороны. Он служил командиром десантного взвода в отдельной десантно-гвардейской бригады.
Все односельчане, и в особенности его бывшая классная руководительница, вспоминали Ильгиза как целеустремленного и ответственного молодого человека. По словам родных и близких, военным он мечтал стать с самого детства.
Фото: администрация Учалинского района РБ.
Редакция bash.news приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего военного