Житель Уфы шантажировал 24-летнюю девушку сливом интимных фотографий

В Хакасии житель Уфы шантажировал 24-летнюю местную жительницу сливом интимных фотографий. На него завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД города.

Фото №1 - Житель Уфы шантажировал 24-летнюю девушку сливом интимных фотографий

Девушка рассказала, что в одном из мессенджеров познакомилась с парнем. В ходе переписки она отправила ему свои интимные фотографии, после чего он ей позвонил.

В телефонном разговоре злоумышленник сообщил, что может разослать снимки всем знакомым девушки, поскольку нашёл её страницу в социальной сети. Абаканка предложила за нераспространение информации 5 тысяч рублей, но молодой человек требовал больше.

пресс-служба МВД Хакасии

Горожанка отказалась переводить парню деньги и обратилась в полицию. Сотрудники полиции установили его личность - им оказался 23-летний житель Уфы. В содеянном он признался. Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы.

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