Житель Уфы шантажировал 24-летнюю девушку сливом интимных фотографий

В Хакасии житель Уфы шантажировал 24-летнюю местную жительницу сливом интимных фотографий. На него завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД города.

Девушка рассказала, что в одном из мессенджеров познакомилась с парнем. В ходе переписки она отправила ему свои интимные фотографии, после чего он ей позвонил.

В телефонном разговоре злоумышленник сообщил, что может разослать снимки всем знакомым девушки, поскольку нашёл её страницу в социальной сети. Абаканка предложила за нераспространение информации 5 тысяч рублей, но молодой человек требовал больше. пресс-служба МВД Хакасии