Житель Уфы шантажировал 24-летнюю девушку сливом интимных фотографий

В Хакасии житель Уфы шантажировал 24-летнюю местную жительницу сливом интимных фотографий. На него завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД города.
Девушка рассказала, что в одном из мессенджеров познакомилась с парнем. В ходе переписки она отправила ему свои интимные фотографии, после чего он ей позвонил.
Горожанка отказалась переводить парню деньги и обратилась в полицию. Сотрудники полиции установили его личность - им оказался 23-летний житель Уфы. В содеянном он признался. Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы.