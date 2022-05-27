В Башкирии на пикнике мужчина ударил своего приятеля ножом

Компания знакомых решила устроить пикник на берегу реки Белой, неподалеку от села Раевский. Когда уже было выпито сполна, между двумя сельчанами завязался конфликт. Причина ссоры оказалась простой – один из приятелей не давал покоя другому, придираясь к нему по всяким мелочам. Чтобы не портить себе и другим отдых, 37-летний сельчанин решил прогнать пьяного 29-летнего знакомого. Тот возмутился, поскольку в самый разгар вечерники идти домой он вовсе не собирался. Тогда 29-летний житель Альшеевского района достал из кармана нож и нанес второму несколько ударов.

пресс-служба МВД по РБ