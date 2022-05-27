В Башкирии на пикнике мужчина ударил своего приятеля ножом
В Альшеевском районе Башкирии мужчина ударил своего приятеля ножом. Пострадавшего доставили в местную больницу, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Компания знакомых решила устроить пикник на берегу реки Белой, неподалеку от села Раевский. Когда уже было выпито сполна, между двумя сельчанами завязался конфликт. Причина ссоры оказалась простой – один из приятелей не давал покоя другому, придираясь к нему по всяким мелочам. Чтобы не портить себе и другим отдых, 37-летний сельчанин решил прогнать пьяного 29-летнего знакомого. Тот возмутился, поскольку в самый разгар вечерники идти домой он вовсе не собирался. Тогда 29-летний житель Альшеевского района достал из кармана нож и нанес второму несколько ударов.
пресс-служба МВД по РБ
Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя села Раевский доставили в отделение полиции. Он признался в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело.
В ходе проверки выяснилось, что ранее подозреваемый был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, а также за незаконное использование документов для образования юридического лица.