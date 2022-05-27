В Башкирии на пикнике мужчина ударил своего приятеля ножом

В Альшеевском районе Башкирии мужчина ударил своего приятеля ножом. Пострадавшего доставили в местную больницу, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Фото №1 - В Башкирии на пикнике мужчина ударил своего приятеля ножом

Компания знакомых решила устроить пикник на берегу реки Белой, неподалеку от села Раевский. Когда уже было выпито сполна, между двумя сельчанами завязался конфликт. Причина ссоры оказалась простой – один из приятелей не давал покоя другому, придираясь к нему по всяким мелочам. Чтобы не портить себе и другим отдых, 37-летний сельчанин решил прогнать пьяного 29-летнего знакомого. Тот возмутился, поскольку в самый разгар вечерники идти домой он вовсе не собирался. Тогда 29-летний житель Альшеевского района достал из кармана нож и нанес второму несколько ударов. 

пресс-служба МВД по РБ

Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя села Раевский доставили в отделение полиции. Он признался в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело.

В ходе проверки выяснилось, что ранее подозреваемый был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, а также за незаконное использование документов для образования юридического лица.

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