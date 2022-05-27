В башкирской столице продолжается реализация программы «Башкирские дворики», рассчитанной на 6 лет. Она направлена на создание благоприятных условий проживания и обеспечение комфортной среды во дворах. В текущем году в Уфе благоустроят 15 дворов, объединяющих в себе 54 дома.