Мария Ситтель призвала тиражировать опыт «Территории женского счастья» в Уфе на всю страну

В Уфе сегодня стартовал форум академии «Территория женского счастья». Уже во второй раз проект, автором которого является Каринэ Хабирова, проводится в масштабе всей страны. Мастер-классы, лекториумы и тематические семинары. Уфа снова стала центром счастья прекрасной половины. Опытом и секретами успеха в течение двух дней будут делиться известные на всю Россию женщины.

Территория счастья женская, а в зале и дети, и мужчины. Проект учит совмещать карьеру и семью. И за три года своего существования доказывает – это возможно. Открытая академия – это десятки специалистов по здоровью, психологии и стилю. За их спиной 21 город и район республики.

Наша задача – сделать Башкортостан и всю страну одной территорией женского счастья. Когда вы улыбаетесь и подставляете нам свое плечо, мы выстоим, и все у нас будет хорошо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Новинка этой территории – IT-площадки для женщин. Спикеры учат комфортно чувствовать себя на современных цифровых платформах. При этом подчеркивая, что у женщин есть особый ресурс – добиваться успехов через мягкую силу.

Мы должны иметь доступ ко всем ресурсам. К обучению, чему-то интересному, новому. И проект для тех, кто хочет получить это новое. Но чтобы брать, надо отдавать. Спикеры отдают, а женщины проекта получают. Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»

На руках у папы годовалый Самир. Он еще не знает: его назвали символом проекта. На прошлой территории год назад его мама Дилара, участница мероприятия, экстренно покинула Конгресс-холл. И в этот день в семье появился второй ребенок – долгожданный сын.

Наверное, каждый год будем посещать, это наш счастливый день. 20 мая сыну исполнился год. Это наша дата. Дилара Исмагилова

Федеральный масштаб территория завоевывает уже во второй раз. Ведущие и модераторы круглых столов, люди известные во всей стране. Мария Ситтель, российская телеведущая, уверена: проект надо тиражировать.

Пример «Территории счастья» в Уфе надо масштабировать в формате всей страны. Это полезно, нужно и важно. Сколько приятных слов от мужчин, сколько солнечных глаз. И важно, что человек нуждающийся понимает: ему готовы отдать часть тепла и души. Мария Ситтель, российская телеведущая, лауреат премии ТЭФИ

Для женщин, решивших сегодня найти работу по душе, был открыт город профессий. Собеседование можно было пройти на месте. Если на одной площадке женщины учились достигать успеха, то на другой мужчины рассказывали, о чем они молчат. Но тут нужна золотая середина.

Важно находить баланс. Это разные энергии. В работе нужен напор, нужна ответственность. В семье нужна мягкость, уступчивость. Надо совместить, и будет там и там хороший результат. Тамара Тансыккужина, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Художница Раушания Бадретдинова посоветовала завести блокнот. Так точно не упустишь одну из сфер жизни.

Я пыталась разделить творчество и семью. Но поняла, что для всего найдется время, если ты в этом состоянии и понимаешь, насколько важно наполняться. Раушания Бадретдинова, российская художница, член Союза художников России

Больше 10 площадок, уже в первый день не менее двух тысяч участниц. Завершился женский день в Уфе спектаклем с символичным названием «Что там, за холмом?» и постановкой для детей.