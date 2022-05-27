Мария Ситтель призвала тиражировать опыт «Территории женского счастья» в Уфе на всю страну

В Уфе сегодня стартовал форум академии «Территория женского счастья». Уже во второй раз проект, автором которого является Каринэ Хабирова, проводится в масштабе всей страны. Мастер-классы, лекториумы и тематические семинары. Уфа снова стала центром счастья прекрасной половины. Опытом и секретами успеха в течение двух дней будут делиться известные на всю Россию женщины.
Территория счастья женская, а в зале и дети, и мужчины. Проект учит совмещать карьеру и семью. И за три года своего существования доказывает – это возможно. Открытая академия – это десятки специалистов по здоровью, психологии и стилю. За их спиной 21 город и район республики.
Новинка этой территории – IT-площадки для женщин. Спикеры учат комфортно чувствовать себя на современных цифровых платформах. При этом подчеркивая, что у женщин есть особый ресурс – добиваться успехов через мягкую силу.
На руках у папы годовалый Самир. Он еще не знает: его назвали символом проекта. На прошлой территории год назад его мама Дилара, участница мероприятия, экстренно покинула Конгресс-холл. И в этот день в семье появился второй ребенок – долгожданный сын.
Федеральный масштаб территория завоевывает уже во второй раз. Ведущие и модераторы круглых столов, люди известные во всей стране. Мария Ситтель, российская телеведущая, уверена: проект надо тиражировать.
Для женщин, решивших сегодня найти работу по душе, был открыт город профессий. Собеседование можно было пройти на месте. Если на одной площадке женщины учились достигать успеха, то на другой мужчины рассказывали, о чем они молчат. Но тут нужна золотая середина.
Художница Раушания Бадретдинова посоветовала завести блокнот. Так точно не упустишь одну из сфер жизни.
Больше 10 площадок, уже в первый день не менее двух тысяч участниц. Завершился женский день в Уфе спектаклем с символичным названием «Что там, за холмом?» и постановкой для детей.
Завтра форум продолжит свою работу. Второй день посвятят теме здоровья. Для тех, кто не может посетить площадки проекта, на телеканале БСТ будут идти прямые трансляции.