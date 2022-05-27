В Дюртюлинском районе прошло совещание руководителей филиалов «Башкиравтодора»

Дорожный семинар. Руководители филиалов «Башкиравтодора» провели совещание в Дюртюлинском районе. Специалисты ремонтно-строительного управления осмотрели производственную базу в Дюртюлях и побывали на карьере «Дюртюлинский».
Земснаряды на Дюртюлинском карьере работают уже почти 10 лет. Добываемые ископаемые используются в ремонтных работах на дорогах пяти районов республики. А расположен он на берегу Агидели.
После того, как сырье здесь закончится, работы перенесутся на карьер вблизи села Иванаево. Технологию добычи увидели своими глазами руководители дорожных ремонтно-строительных управлений муниципалитетов республики.
Делегация посетила Дюртюлинское ДРСУ. Дефицита техники в республиканских дорожных ремонтно-строительных управлениях не наблюдается. Западные санкции тоже не повлияли. Хозяйства начали производить собственные машины, не уступающие мировым аналогам. Сейчас техника проходит испытания в нескольких дорожных управлениях Башкортостана.
Если дефицита техники нет, то вот в кадрах нехватка ощущается. В Зианчуринское дорожно-ремонтное строительное управление, например, нужны механизаторы.
В Дюртюли руководители филиалов «Башкиравтодора» приехали неслучайно, здесь прошло совещание на тему технологической особенности устройств современных асфальтобетонных покрытий и технологий содержания. В последний раз подобная встреча проходила в 2014 году, сейчас же специалисты дорожно-строительного управления решили возродить традицию, и следующий семинар состоится уже в конце этого года.