В Дюртюлинском районе прошло совещание руководителей филиалов «Башкиравтодора»

Дорожный семинар. Руководители филиалов «Башкиравтодора» провели совещание в Дюртюлинском районе. Специалисты ремонтно-строительного управления осмотрели производственную базу в Дюртюлях и побывали на карьере «Дюртюлинский».

Земснаряды на Дюртюлинском карьере работают уже почти 10 лет. Добываемые ископаемые используются в ремонтных работах на дорогах пяти районов республики. А расположен он на берегу Агидели.

После того, как сырье здесь закончится, работы перенесутся на карьер вблизи села Иванаево. Технологию добычи увидели своими глазами руководители дорожных ремонтно-строительных управлений муниципалитетов республики.

Делегация посетила Дюртюлинское ДРСУ. Дефицита техники в республиканских дорожных ремонтно-строительных управлениях не наблюдается. Западные санкции тоже не повлияли. Хозяйства начали производить собственные машины, не уступающие мировым аналогам. Сейчас техника проходит испытания в нескольких дорожных управлениях Башкортостана.

Если дефицита техники нет, то вот в кадрах нехватка ощущается. В Зианчуринское дорожно-ремонтное строительное управление, например, нужны механизаторы.