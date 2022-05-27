Спортсменки из Башкирии завоевали три медали чемпионата ПФО по тяжелой атлетике

В Бугульме завершился чемпионат Приволжского федерального округа по тяжелой атлетике. Из Татарстана спортсмены нашей республики привезли три медали – две золотые и одну серебряную.
Эта хрупкая девушка способна совершать подвиги со штангой. Студентка первого курса Башкирского педагогического института Арина Имангулова уже десять лет занимается тяжёлой атлетикой. На прошедшем чемпионате ПФО она завоевала золотую медаль в своём весе. Арина сделала рывок на 68 килограммов, толчок на 83 килограмма, а также 85 килограммов отжала от груди. Для спортсменки это вторые соревнования за две недели. До этого Арина выступала на всероссийских студенческих соревнованиях в Москве, где тоже заняла первое место.
Аделина Давлетбаева на прошедшем форуме медалей не завоевала, но выполнила долгожданный норматив мастера спорта по тяжелой атлетике. В ближайшее время Аделина, как и Арина, отправится на ещё одни соревнования – первенство России по тяжёлой атлетике.
Всего на чемпионате ПФО от Республики Башкортостан выступили пять спортсменов. Арина Имангулова и Ирина Тарасова завоевали золото, Гузель Хамзина стала второй. Но работа в зале не прекращается. Уже на следующей неделе у девушек ещё один важный старт. Здесь важна работа тренера, который должен распределить нагрузку, чтобы к турнирам спортсменки подходили в полной готовности.
Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет пройдёт с 31 мая по 5 июня в Сыктывкаре. Времени на подготовку мало, но девушки убеждены, что чаще выступать на соревнованиях лучше, чем только тренироваться в зале.