Спортсменки из Башкирии завоевали три медали чемпионата ПФО по тяжелой атлетике

В Бугульме завершился чемпионат Приволжского федерального округа по тяжелой атлетике. Из Татарстана спортсмены нашей республики привезли три медали – две золотые и одну серебряную.

Эта хрупкая девушка способна совершать подвиги со штангой. Студентка первого курса Башкирского педагогического института Арина Имангулова уже десять лет занимается тяжёлой атлетикой. На прошедшем чемпионате ПФО она завоевала золотую медаль в своём весе. Арина сделала рывок на 68 килограммов, толчок на 83 килограмма, а также 85 килограммов отжала от груди. Для спортсменки это вторые соревнования за две недели. До этого Арина выступала на всероссийских студенческих соревнованиях в Москве, где тоже заняла первое место.

Подготовленность, я занимаюсь десять лет, привыкла выступать на соревнованиях. Благодаря тренеру, всегда настраивает, поддерживает, мы не боимся трудностей. Арина Имангулова, победитель чемпионата ПФО по тяжелой атлетике

Аделина Давлетбаева на прошедшем форуме медалей не завоевала, но выполнила долгожданный норматив мастера спорта по тяжелой атлетике. В ближайшее время Аделина, как и Арина, отправится на ещё одни соревнования – первенство России по тяжёлой атлетике.

Подготовка идет полным ходом, осталось очень мало времени. Хочу поднять больше, чем на этих соревнованиях. Аделина Давлетбаева, мастер спорта по тяжелой атлетике

Всего на чемпионате ПФО от Республики Башкортостан выступили пять спортсменов. Арина Имангулова и Ирина Тарасова завоевали золото, Гузель Хамзина стала второй. Но работа в зале не прекращается. Уже на следующей неделе у девушек ещё один важный старт. Здесь важна работа тренера, который должен распределить нагрузку, чтобы к турнирам спортсменки подходили в полной готовности.

Тренироваться уже поздно, приходится готовиться к стартам. Форму только поддерживаем, наращивать смысла нет, да и не получится. Стараемся удержать ее на высоком уровне, чтобы поднять тяжелые килограммы. Евгений Константинов, тренер по тяжелой атлетике