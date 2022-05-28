В Уфе сезон навигации открылся фестивалем «Белая река»

Сезон навигации открыт. Сегодня в столице республики состоялся первый фестиваль сплавных средств «Белая река». Мероприятие приурочили торжественному запуску проекта «Развитие пассажирских туристических перевозок водным транспортом в Уфе».
Флаг России, Башкортостана, а также знамя Федерального агентства морского и речного транспорта несут курсанты Уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Возможно, среди этих ребят – будущие моряки. По крайней мере, об этом мечтает большинство из них.
Курсанты, ветераны речфлота и горожане. На причале у Монумента Дружбы собрались сотни людей, чтобы в торжественной обстановке дать старт новому сезону навигации по реке Белой. С приветственным словом перед участниками праздника выступил глава Башкортостана.
Поблагодарил главу республики за поддержку и развитие речного флота в регионе руководитель администрации Камского бассейна внутренних водных путей. По словам Сергея Сергеева, долгие годы не только на Белой, но и на Каме, а также других крупных реках флот был в определенной стагнации, суда старели, люди расходились.
Дымовой салют и протяжные гудки пассажирских и грузовых теплоходов известили о старте сезона навигации. В рамках первого фестиваля сплавных средств «Белая река» в Башкортостане запустили проект «Развитие пассажирских туристических перевозок водным транспортом в городе Уфе». А на набережной у Монумента Дружбы свои двери распахнул Туристско-информационный центр.
Это сервисная служба, предоставляющая туристам на безвозмездной основе информацию о местных турпродуктах, достопримечательностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах. В скором времени в Уфе откроются еще три таких пункта. Радий Хабиров ознакомился не только с работой туристско-информационного пункта. На набережной развернулась целая выставка.
Полностью собран в Башкортостане. Этому прогулочно-туристическому катеру глава республики уделил особое внимание. Радий Хабиров пригласил руководителя предприятия на «Инвестчас», чтобы поговорить о возможной поддержке со стороны республики.
В рамках фестиваля для уфимцев и гостей города была приготовлена большая культурно-развлекательная программа. Помимо парада пароходов и концерта, организовали сплав для всех желающих по маршруту от Монумента Дружбы до пляжа «Ак Яр» в микрорайоне Затон на собственных плавсредствах.