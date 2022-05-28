В Уфе сезон навигации открылся фестивалем «Белая река»

Сезон навигации открыт. Сегодня в столице республики состоялся первый фестиваль сплавных средств «Белая река». Мероприятие приурочили торжественному запуску проекта «Развитие пассажирских туристических перевозок водным транспортом в Уфе».

Флаг России, Башкортостана, а также знамя Федерального агентства морского и речного транспорта несут курсанты Уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Возможно, среди этих ребят – будущие моряки. По крайней мере, об этом мечтает большинство из них.

Я занимаюсь спортом, греблей, мне нравится ходить по воде. Я выбрал этот вид, потому что люблю воду. Батыр Валеев, курсант Уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта

Курсанты, ветераны речфлота и горожане. На причале у Монумента Дружбы собрались сотни людей, чтобы в торжественной обстановке дать старт новому сезону навигации по реке Белой. С приветственным словом перед участниками праздника выступил глава Башкортостана.

Вы знаете, что буквально недавно к нам впервые за долгие годы вошли уже большие корабли: четырехпалубный корабль «Александр Пушкин», трехпалубные корабли. Сегодня к нам зашли еще новые корабли, которые будут катать уфимцев и создавать атмосферу замечательного отдыха. Вообще для меня, я честно скажу, мечта – возродить речной флот, возродить судоходство, чтобы уфимцы могли свободно кататься и наслаждаться видами нашей Уфы, нашей природы, и мы потихонечку эти наши мечты реализуем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поблагодарил главу республики за поддержку и развитие речного флота в регионе руководитель администрации Камского бассейна внутренних водных путей. По словам Сергея Сергеева, долгие годы не только на Белой, но и на Каме, а также других крупных реках флот был в определенной стагнации, суда старели, люди расходились.

Слова благодарности руководству республики, потому что, наверное, один из немногих субъектов, где так трепетно относятся к своей реке, где стараются поднять флот. Сергей Сергеев, руководитель администрации Камского бассейна внутренних водных путей

Дымовой салют и протяжные гудки пассажирских и грузовых теплоходов известили о старте сезона навигации. В рамках первого фестиваля сплавных средств «Белая река» в Башкортостане запустили проект «Развитие пассажирских туристических перевозок водным транспортом в городе Уфе». А на набережной у Монумента Дружбы свои двери распахнул Туристско-информационный центр.

В данном центре мы можем скоординировать людей по поводу поездок, на теплоходе, естественно, все поездки экскурсионные для ознакомления с Уфой. Елена Шутова, сотрудник Туристско-информационного центра

Это сервисная служба, предоставляющая туристам на безвозмездной основе информацию о местных турпродуктах, достопримечательностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах. В скором времени в Уфе откроются еще три таких пункта. Радий Хабиров ознакомился не только с работой туристско-информационного пункта. На набережной развернулась целая выставка.

Лодка стеклопластиковая, производство наше, из отечественных материалов. Тут отечественный двигатель стационарный, с водометов стоит, водомет тоже патентованный, тоже наш. Альберт Тазетдинов, мастер предприятия

Полностью собран в Башкортостане. Этому прогулочно-туристическому катеру глава республики уделил особое внимание. Радий Хабиров пригласил руководителя предприятия на «Инвестчас», чтобы поговорить о возможной поддержке со стороны республики.

Вот он делает несколько десятков таких катеров, рукастые, головастые люди, им не хватает где-то оборотки, где-то оборудования, где-то немного денег, дешевого кредита. Вот мы им дадим несколько сотен таких. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан