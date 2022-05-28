Первый замминистра МЧС России Александр Чуприян оценил работу Центра управления Башкортостаном

Вообще я скуп на похвалу. Но здесь заложены самые современные технологии, этому центру желаю жить, насыщать и быть всё время на пике событий и доводить информацию до нужных управленческих лиц. За новыми технологиями, за центром, молодыми людьми, которые здесь работают, будущее не только республики, но и Отчизны родимой.

Александр Чуприян, первый заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий