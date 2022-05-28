Первый замминистра МЧС России Александр Чуприян оценил работу Центра управления Башкортостаном

В Уфу с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян. Он ознакомился с работой Центра управления республикой, оценил готовность республиканского управления МЧС и пообщался с вынужденными переселенцами из Донецкой и Луганской народных республик.

Маневренный и мощный. Отечественный вертолёт Ка-32 – настоящий специалист в борьбе с огнём в лесных массивах, горной местности и даже в условиях городской застройки. Вооружённая специальной системой пожаротушения, за каждый двухчасовой полёт винтокрылая пожарная машина совершает порядка пятнадцати сбросов воды на очаги возгорания. Возможности вертолёта Ка-32 пилоты продемонстрировали первому заместителю министра МЧС России Александру Чуприяну. В ходе рабочей поездки он ознакомился и с работой Центра управления республикой.

Вообще я скуп на похвалу. Но здесь заложены самые современные технологии, этому центру  желаю жить, насыщать и быть всё время на пике событий и доводить информацию до нужных управленческих лиц. За новыми технологиями, за центром, молодыми людьми, которые здесь работают, будущее не только республики, но и Отчизны родимой.

Александр Чуприян, первый заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Фото №1 - Первый замминистра МЧС России Александр Чуприян оценил работу Центра управления Башкортостаном

Нам нужно совместить регламенты, чтобы мы действовали четко в правовом пространстве. Мы четко понимаем, что дает нам поток информации, и надо понимать, что с ним делать дальше, работать с ней четко и осторожно, чтобы все было регламентировано.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Свою готовность реагировать быстро и чётко продемонстрировали подразделения республиканского управления МЧС. В ходе рабочей поездки первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян вместе с главой Башкортостана осмотрел материально-техническую базу регионального министерства.

Фото №2 - Первый замминистра МЧС России Александр Чуприян оценил работу Центра управления Башкортостаном
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Также глава республики и первый заместитель министра МЧС Александр Чуприян посетили пункт временного содержания на базе профилактория «Связист», где месяц назад разместили более двухсот вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Ознакомились с условиями их проживания, осмотрели медпункт, столовую, зону оформления документов и  поздравили с днём рождения уроженку ЛНР Илону Кухаришину. Своё 15-летие девочка встретила в кругу высокопоставленных лиц.

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