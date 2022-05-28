В Уфе работают четыре площадки в рамках акции «Библионочь»

В эти минуты завершается ежегодный праздник «Библионочь». Культурная акция в этом году проходит под девизом «Про традиции».

Для уфимцев и гостей города сегодня  работают четыре площадки: главный корпус Национальной библиотеки им. Заки Валиди, Дом купца Чижова, а также Центры юношеского и детского чтения. В них организованы выставки книг и картин, мастер-классы для детей, презентации и игры.

Фото №1 - В Уфе работают четыре площадки в рамках акции «Библионочь»

В объявленный президентом страны Год культурного наследия народов России Национальная библиотека сегодня сделала особый акцент на проведении тематических мероприятий, таких как выставки народных ремесел и костюмов. А студенты Уфимского колледжа технологии и дизайна подготовили выставку собственных картин, выполненных на пленэре.

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