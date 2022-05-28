В Уфе прошел открытый кубок по тайскому боксу

Рекордное число участников собралось на открытом кубке спортклуба «Атлетик» по тайскому боксу. На уфимский ринг вышли почти 300 спортсменов. Выступали они в разных категориях: среди детей, старших юношей и взрослых.

Иногда подсказки тренера становятся решающими в поединке. Владислав Мамедов из Бирска привез на турнир в Уфу команду из 45 спортсменов. И каждого секундировал в углу ринга. Иногда не обходилось без слез.

Я к этому привык. В прошлый раз мы вывозили на борьбу 55 спортсменов, поэтому я уже лояльнее отношусь. Это первый бой и первый раз, все бывает, ничего страшного. Владислав Мамедов, тренер по тайскому боксу академии боевых искусств /Бирск/

Не получилось нормально ударить ногой, руками. А тренировки нормально проходили. Тагир Халиуллин, участник соревнований /Бирск/

Во втором открытом кубке спортклуба «Атлетик» приняли участие более трехсот боксеров со всей республики, а также гости из Оренбурга. Еще 20 лет назад тайский бокс в основном развивался в Уфе. Но затем свои отделения появились в Сибае, Стерлитамаке, Туймазах.

Участники состязаний выступали в разных возрастных категориях. Юные спортсмены выходили на поединок в защитной экипировке, как и мастера. Но в отличие от старших юношей в детском турнире есть ограничения в правилах.

Участие в кубке принимали победители первенства страны. Максим Кудакаев, Дмитрий Львов и Данил Фатыхов вернулись с российского турнира с золотыми медалями.

Я приехал победить в очередной раз и получать опыт. На России я выиграл в полуфинале победителя первенства мира и прошел дальше. Данил Фатыхов, участник соревнований, победитель первенства России по тайскому боксу