В Башкирии зафиксировали снижение количества лесных пожаров

Специалисты МЧС по Башкирии продолжают мониторить ситуацию с лесными пожарами в республике. Стало известно, что за последние сутки пожаров зафиксировано не было.

С начала пожароопасного сезона в этом году зарегистрировано 40 очагов возгорания в лесах. Общая площадь пожаров достигла 291,540 га. При этом в прошлом году очагов лесных пожаров было больше – 90 очагов на площади 1314,13 га.