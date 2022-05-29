Житель Башкирии чистил лук, но чуть не зарезал родственницу

В Краснокамском районе перед судом предстал местный житель. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, инцидент произошёл 17 ноября. Пьяный мужчина повздорил со своей родственницей. Причина конфликта не уточняется, однако известно, что родственники имели неприязненные отношения. В этот момент он чистил лук, но во время ссоры ударил ножом женщину.