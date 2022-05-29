Житель Башкирии чистил лук, но чуть не зарезал родственницу

В Краснокамском районе перед судом предстал местный житель. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью.

Фото №1 - Житель Башкирии чистил лук, но чуть не зарезал родственницу

По версии следствия, инцидент произошёл 17 ноября. Пьяный мужчина повздорил со своей родственницей. Причина конфликта не уточняется, однако известно, что родственники имели неприязненные отношения. В этот момент он чистил лук, но во время ссоры ударил ножом женщину.

Пострадавшую экстренно госпитализировали – врачи диагностировали у женщины проникающую рану грудной клетки слева с повреждение левого легкого. Было возбуждено уголовное дело. Женщину удалось спасти. К слову, в суде она простила родственника и даже заявила, что мужчина ударил её случайно. Однако экспертиза и показания свидетелей подтвердили преднамеренность нападения. Мужчину признали виновным и проговорили к трём годам лишения свободы условно.

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