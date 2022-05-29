В Башкирии бочка с квасом въехала в автобус

В Белебее произошла авария с участием пассажирского автобуса и бочки с квасом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На пересечении улиц Ленина и Красной бочка с квасом врезалась в автобус. Окно пассажирского транспорта полностью выбило. К счастью, пострадавших в аварии нет – пассажиров в салоне автобуса не было.

Известно, что в бочке находилась вода, а не квас. Она отцепилась от трактора дорожных рабочих и въехала в автобус на полной скорости. Обстоятельства аварии уточняются.